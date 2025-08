Justin Timberlake hat bekannt gegeben, dass er an Lyme-Borreliose erkrankt ist. Damit hat er sich Berühmtheiten wie Shania Twain, Avril Lavigne, Justin Bieber und Alec Baldwin angeschlossen, die das Bewusstsein für diese Krankheit schärfen. Borreliose ist eine bakterielle Infektion, die durch Bisse von infizierten Zecken übertragen wird. Sie ist zwar selten, kommt aber in bestimmten Gebieten und im Frühjahr und Herbst häufiger vor. Sie wurde erstmals in den 1970er Jahren in Lyme, Connecticut, nach einem lokalen Ausbruch festgestellt. Die Symptome sind unterschiedlich: Manche Menschen haben keine, während bei anderen grippeähnliche Symptome, ein Ausschlag wie ein Bullauge oder ernstere Komplikationen wie Nerven-, Herz- oder Gelenkprobleme auftreten, wenn sie nicht behandelt werden. Twain hat bereits erklärt, dass die Krankheit ihre Stimmbänder beschädigt hat, so dass sie glaubte, sie würde nie wieder singen können. Auch Supermodel Bella Hadid hat öffentlich über ihre Probleme mit der Krankheit berichtet und erklärt, dass sie unter „chronischen“ Schmerzen leidet, die es ihr manchmal sogar erschweren, zu duschen. Nur infizierte Zecken können die Krankheit übertragen, und sie müssen in der Regel mehrere Stunden an der Zecke haften. Timberlake beschrieb die Symptome als „lähmend“. Zu den Vorbeugungsmaßnahmen gehören das Zurücklegen von Wegen, das Tragen langer Kleidung, die Verwendung von Insektenschutzmitteln und das Absuchen nach Zecken nach Aktivitäten im Freien. Wenn Sie in einem Hochrisikogebiet gebissen wurden und Symptome entwickeln, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Eine frühzeitige antibiotische Behandlung ist wirksam, und Komplikationen sind selten, wenn sie frühzeitig erkannt werden.