Nur 50 Gramm Fleisch am Tag sind schon schädlich? Wissenschaftler haben jetzt entdeckt, dass winzige Mengen einer bestimmte Fleischart der Auslöser einer Krankheit sein kann. Welche das ist, verraten wir in diesem Krank Dass Fleisch die Wahrscheinlichkeit für Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht, ist bekannt. Zudem reicht eine kleine Menge aus, um das Risiko für Typ-2-Diabetes erheblich zu steigern. Wir verraten dir, was du wissen musst. Rotes Fleisch, sowohl verarbeitet als auch roh, ist dabei besonders gefährlich. Bereits 50 Gramm am Tag können dabei kritisch sein. Das ist in etwa die Menge einer halben Frikadelle. Forscher der Universität Cambridge beschrieben diesen Zusammenhang in einer Meta-Analyse aus Daten von über zwei Millionen Menschen. Daher solltest du gerade den Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch reduzieren. Denn neben dem erhöhten Risiko für Diabetes steht auch fest, dass diese Fleischarten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle erhöhen.