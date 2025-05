Rosen auf dem Balkon? So klappt’s auch ohne Garten

Auch ohne Garten kannst du dich an blühenden Rosen erfreuen – sogar mitten in der Stadt. Mit ein paar simplen Tricks gedeihen sie auf Balkon oder Terrasse genauso prächtig wie im Beet. Entscheidend sind dabei nicht nur Standort und Pflege, sondern auch die richtige Erde. Was du sonst noch wissen musst, erfährst du hier.