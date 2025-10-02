Wichtel bereiten sich auf den Herbst vor, indem sie sich auf die change von Sommer zu Herbst einstellen: Nahrung und Vorräte sichern: Sammeln von Nüssen, Beeren, Pilzen und Trockenfrüchten; Vorratshaltung für kalte Tage. Wärme und Schutz: Sammeln von Farnwedeln, Moos und Zweigen, um kleine Behausungen im Wald zu schützen; warme Kleidung wie winzige Mützchen aus Blättern oder Fell imitieren. Wohnung verschönern: Herbstfarben dekoriere Höhlen und Nester; köstliche Duftstoffe aus der Waldküche vorbereiten. Sinnvoller Rhythmus: Zeitfenster für Ruhe, Atemübungen und kleine Mut- oder Klarheitsrituale einbauen, damit die Tage strukturierter und fokussierter starten. Hilfe suchen: Freundliche Begegnungen mit Waldtieren oder Menschen, die ihnen helfen, Aufgaben zu ordnen und Prioritäten zu setzen. Dankbarkeit kultivieren: Drei Dinge nennen, für die sie im Herbst dankbar sind, um eine positive Grundstimmung zu schaffen. Kurz gesagt: Wichtel rüsten sich praktisch (Nahrung, Schutz, Behausung) und mental (Rhythmen, Rituale, Dankbarkeit), damit der Herbst ruhig, sicher und sinnvoll beginnt.