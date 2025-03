Während es in der Landeshauptstadt Stuttgart selbst keine offiziellen Badeseen oder Badestellen gibt, finden sich in den Landkreisen ringsherum gleich mehrere davon. Insbesondere der Rems-Murr-Kreis gilt in der Region Stuttgart gewissermaßen als das Mekka der Naturbadefans. Aber auch die Kreise Esslingen und Ludwigsburg laden zum Baden ein. In diesem Video stellen wir Euch einige Seen vor, an denen es sich besonders gut baden lässt.