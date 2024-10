Heute gibt es einen kleinen Medientipp für alle Instagram-User*innen: Wusstet ihr eigentlich, dass man einen Beitrag vorplanen kann? Das heißt ihr könnt heute ein Video z.B. als Reel hochladen, dass dann erst in ein paar Tagen gepostet wird. Dazu einfach das Video im Reel-Bearbeitungsmodus hochladen und dann vor dem beenden auf "erweiterte Einstellungen" und "Content planen". Hier könnt ihr jetzt einen späteren Zeitpunkt, also Tag und Uhrzeit angeben, an dem das Video dann gepostet wird. Wie das genau funktioniert, wo ihr klicken müsst und wo ihr dann alle eingeplanten Beiträge seht, findet ihr im Video.