Diese blauen Ringe hat jeder schon einmal gesehen. Sie befinden sich auf der Innenseite von Deckeln für Einmachgläser. Es gibt sie auch in durchsichtig. Aber wofür sind sie da und was bedeuten die Farben? Um Schraubgläser richtig schließen und abdichten zu können, braucht es einen solchen Dichtungsring. Dieser besteht aus einer dünnen Schicht Kunststoff und befindet sich auf der Innenseite des Deckels. Und ist es egal, ob weiß oder blau? Nein! Die Farbe kann gesundheitliche Folgen mit sich bringen. Die transparente Dichtung ist weit verbreitet, enthält aber umweltschädliche Weichmacher und PVC (Kunststoff). Diese Stoffe können bei langer Lagerung in die Lebensmittel übergehen. Das führt dazu, dass wir diese unbemerkt zu uns nehmen. Auch für die Umwelt ist diese Variante sehr schädlich, da beim Recycling giftige Chemikalien freigesetzt werden. Die blauen Dichtungen sind weichmacherfrei und bestehen aus thermoplastischen Elastomeren. Somit sind sie eindeutig die nachhaltigere Alternative. Description: Erfahren Sie die Wichtigkeit der blauen Dichtungsringe an Einmachgläsern, ihre Materialien und die Auswirkungen der Farbwahl auf Gesundheit und Umwelt.