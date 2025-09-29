Wir zelebrieren die Herbstzeit in Franken diesmal mit einem selbstgemachten Kürbis-Pesto. Das geht nämlich ganz einfach, denn den größten Teil der Arbeit, erledigt heute die Küchenmaschine für uns. Der gebackene Kürbis bekommt durch den Chili eine feurige Note und harmoniert perfekt mit dem frisch geriebenen Parmesan. Alles zusammen gemixt ergibt es das perfekte Herbstessen, ob als Soße zu Nudeln oder direkt aufs Brot. Wir zeigen dir im Video, wie's geht.