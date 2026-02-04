Eigentumswohnungen in deutschen Großstädten werden teurer. In 71 von 80 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnenden sind die Preise von 2025 auf 2026 gestiegen. Laut einer aktuellen Immowelt-Analyse liegt das Plus im Schnitt bei vier Prozent, in Nürnberg bei 6,5 Prozent. In Nürnberg zahlen Käuferinnen und Käufer derzeit rund 3.660 Euro pro Quadratmeter. Der Neubau bleibt weit hinter dem Bedarf zurück – auch wegen hoher Bauzinsen. Eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt ist vorerst nicht in Sicht.