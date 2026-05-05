In Bayern ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2025 deutlich gesunken. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik sind über 47.000 Wohnungen bezugsfertig geworden – knapp 14 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Besonders stark betroffen ist der Wohnungsneubau, der um mehr als 16 Prozent zurückgegangen ist. Regional zeigt sich: In Mittelfranken fällt der Rückgang mit rund 4,4 Prozent vergleichsweise moderat aus. Deutlich stärker betroffen sind etwa Oberbayern und Oberfranken mit Einbrüchen von jeweils rund 25 Prozent, während die Oberpfalz als einzige Region ein Plus verzeichnet. Als Hauptgrund gilt die seit Jahren rückläufige Zahl an Baugenehmigungen.