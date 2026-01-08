Wohnraum wird in 13 von 15 der größten Städte in Deutschland teurer. Auch in Nürnberg sind die Preissteigerungen bereits angekommen. So ist der Quadratmeterpreis bei Bestandswohnungen um knapp 2,9 % im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025 angestiegen. Bei Einfamilienhäusern um 3.9 %. Grund dafür ist die hohe Nachfrage, zu wenig Neubau und ein Bevölkerungswachstum in Ballungsräumen. So könnte schon in diesem Jahr ein neuer Immobilienpreis Höchststand erreicht werden. Preisstabil bleiben hingegen Städte wie Berlin oder Köln, bei dem der Quadratmeterpreis gesunken ist.