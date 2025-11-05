In Nürnberg fehlen Wohnungen – Rund 9800. Gleichzeitig sind aber 3510 Wohnungen seit über einem Jahr unbewohnt. Der Grund – Schlechter Zustand oder Komplizierte Eigentümerstrukturen. Das verrät eine aktuelle Wohnungsmarktuntersuchung des Pestel-Instituts. Um den Wohnungsmarkt zu stabilisieren, müssten laut den Experten in den nächsten fünf Jahren 2700 Wohnungen gebaut werden – und das pro Jahr”. Oft scheitert der Wohnungsbau an Bürokratie und zu hohen Zinsen.