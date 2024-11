Der 1. Göppinger SV hat am 16. Spieltag der Regionalliga bei Kickers Offenbach mit 1:4 verloren. Für Göppingen traf Filip Milisic in der Nachspielzeit.



jor 11.11.2024 - 09:53 Uhr

Der 1. Göppinger SV hat in der Regionalliga Südwest am 16. Spieltag bei Kickers Offenbach mit 1:4 verloren. Die Göppinger kamen gut ins Spiel und hatten in der Anfangsphase die ein oder andere Torchance.