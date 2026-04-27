Für andere Mädchen im Grundschulalter ist dieser Mittwoch ein ganz normaler Mittwoch: Aufstehen, fertigmachen, frühstücken, ab in die Schule, dann Hausaufgaben machen, sich mit Freundinnen treffen, vielleicht einem Hobby nachgehen. Für die neunjährige Melis aus Leinfelden-Echterdingen ist dieser Mittwoch aber ein besonderer: Nach der Schule musste sie die Wissenschafts-AG ausfallen lassen, denn Melis hat einen Termin in Stuttgart-Möhringen: Am Abend wird sie als kleine Prinzessin Anna auf der Musicalbühne stehen und in „Die Eiskönigin“ mitspielen. Seit vergangenem Sommer gehört Melis zu den 26 Mädchen, die im Wechsel die junge Prinzessin Elsa und die junge Prinzessin Anna darstellen.