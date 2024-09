Rund 23.000 Jugendfeuerwehren gibt es in ganz Deutschland und von all diesen kommt die beste Mannschaft aus Garbsen bei Hannover (Niedersachsen). Die Kinder und Jugendlichen von der Freiwilligen Feuerwehr Osterwald-Unterende konnten ihren Titel bei der Deutschen Meisterschaft in Dresden verteidigen. Bereits im letzten Jahr holten sie den Titel und wieder setzten sie sich in verschiedenen Disziplinen, wie zum Beispiel Seile werfen und knoten sowie Schläuche einwickeln gegen 20.000 Freiwilligen Feuerwehren durch.