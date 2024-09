In dieser Woche werden im Norden die Erstklässler:innen eingeschult. Das ist für alle Beteiligten ein großer Tag und für die Kleinen ein ganz neuer Lebensabschnitt. In Schleswig-Holstein gab es am Mittwoch an den Grundschulen klopfende Herzen, große Augen und noch größere Schultüten. An der Grundschule in Wrist im Kreis Steinburg war das Spektakel groß.