Eigentlich ist Anka Ebel Tourmanagerin und unter anderem mit der Crew des bekannten Sängers CRO unterwegs. Heute ist sie als "Life Teacher" am Schickhardt-Gymnasium in Stuttgart. Hinter der Idee steckt das Start up „Life Teach Us“. Statt die Schulstunde – beispielsweise bei Krankheit – ausfallen zu lassen, springen Menschen ehrenamtlich ein und erzählen den Schülerinnen und Schülern von ihrem Lebenswissen. Es ist die erste Schule in Stuttgart, die Vertretungsstunden probeweise mit Life Teachern besetzt.
Kinder & Erziehung Erste Schule in Stuttgart testet "Life Teacher"
25.11.2025 - 07:33 Uhr