Eigentlich ist Anka Ebel Tourmanagerin und unter anderem mit der Crew des bekannten Sängers CRO unterwegs. Heute ist sie als "Life Teacher" am Schickhardt-Gymnasium in Stuttgart. Hinter der Idee steckt das Start up „Life Teach Us“. Statt die Schulstunde – beispielsweise bei Krankheit – ausfallen zu lassen, springen Menschen ehrenamtlich ein und erzählen den Schülerinnen und Schülern von ihrem Lebenswissen. Es ist die erste Schule in Stuttgart, die Vertretungsstunden probeweise mit Life Teachern besetzt.