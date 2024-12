Viele Eltern achten zu wenig auf den Handykonsum ihrer Kinder. Das kann fatale Folgen haben: Bei den Zwei- bis Fünfjährigen konnten bei regelmäßiger Smartphone-Nutzung motorische Hyperaktivität, Konzentrations- und Sprachentwicklungsstörungen nachgewiesen werden. Eine Schule in Heikendorf bei Kiel will dem mit einer Fußball-AG entgegenwirken. Unterstützt wird das Projekt von Sponsoren und dem Förderverein der Schule, der sogar den Ex-Bundesliga Profi Patrick Herrmann dafür gewinnen konnte. Es geht vor allem darum, dass die jungen Menschen sich körperlich auspowern und Spaß haben, ohne an das Handy zu denken.