Herz-Kreislauf-Stillstand ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Etwa 65.000 Menschen sterben jedes Jahr auf diese Art. Laut Expert:innen müssten es jedoch lange nicht so viele sein, wenn die Betroffenen direkt reanimiert werden würden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jede:r in der Lage sein sollte, Reanimationsmaßnahmen durchzuführen. Ein Hamburger Gymnasium in Eidelstedt macht sich für das Thema stark und bietet einmal im Jahr einen Reanimationskurs im Unterricht an. Dafür wurde die Schule jetzt sogar ausgezeichnet.