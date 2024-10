Seit über 40 Jahren wird der HanseMerkur Preis für Kinderschutz bundesweit an Organisationen vergeben, die sich für das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen einsetzen. In diesem Jahr wurden fünf Projekte ausgezeichnet, eine Auszeichnung geht an das in Hamburg und Berlin laufende Programm „TeamUp“ der Organisation War Child Deutschland. Dabei werden geflüchtete und durch Krieg traumatisierte Kinder mental und körperlich gestärkt.