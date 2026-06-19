Für viele Familien ist es selbstverständlich für den Schulranzen zur Einschulung zwischen 100 bis 300 Euro hinzublättern. Für andere Familien ist diese Ausgabe eine enorme Belastung. Genau hier setzt der Verein „Frauen helfen helfen e.V.“ (FHH) aus Stuttgart an. FHH finanziert neue Ranzen für Kinder aus finanziell schwächer gestellten Familien. Und setzt ganz bewusst nicht auf gebrauchte Spenden, sondern auf ein Einkaufserlebnis im Laden. Für die Aktion arbeitet der Verein mit dem Schreibfant in Stuttgart zusammen, wo die Familien hingehen und sich bei der Auswahl beraten lassen können. Das Budget für den geschenkten Ranzen liegt bei 183 Euro.