Handys klingeln, Nachrichten ploppen auf, kurze Videos laufen im Hintergrund – für viele Jugendliche gehört das ganz selbstverständlich zum Alltag. In der Schule kann genau das jedoch schnell zur Ablenkung werden. Am Gymnasium Herzogenaurach hat man deshalb ein neues Nutzungskonzept für digitale Geräte eingeführt Vom Betreten bis zum Verlassen des Schulgeländes müssen Smartphones ausgeschaltet in der Tasche oder im Spind bleiben. Nur in bestimmten Bereichen oder mit Zustimmung der Lehrkräfte dürfen sie genutzt werden.