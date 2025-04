Im Erlanger Schlossgarten findet vom 19. bis 21. Mai 2025 wieder das Teddybärkrankenhaus statt. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren können dabei spielerisch den Ablauf eines Arztbesuchs erleben und so Ängste abbauen. In diesem Jahr gibt es am 20. Mai zusätzlich eine Typisierungsaktion für Eltern in Zusammenarbeit mit der DKMS, um zur Stammzellspende gegen Blutkrebs aufzurufen. Die Aktion wird bereits zum 16. Mal durchgeführt und ist extra für Kinder gestaltet.