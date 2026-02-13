Heute beginnen die Faschingsferien in Bayern und es gibt Zwischenzeugnisse. Die SpVgg Greuther Fürth bietet dazu eine Ticketaktion an. Schülerinnen und Schüler erhalten für das Heimspiel gegen den SV Elversberg am 13. März ein kostenloses Ticket für Block Q, wenn sie ihr Zwischenzeugnis im Sportheim vorzeigen. Kinder bis 13 Jahre brauchen eine Begleitperson. Die Aktion läuft bis einschließlich 21. Februar.