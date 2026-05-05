Der Einfluss von Social Media, die eigene Zukunft oder finanzielle Unsicherheiten. Auch unsere Kinder und Jugendlichen setzen sich täglich mit diesen Problemen auseinander. Das aktuelle Schulbarometer 2026 zeigt: Jedes vierte Kind in Deutschland hat psychische Auffälligkeiten. Genau deshalb sind schulische Programme, die Bewegung und Geist fördern enorm wichtig. An diesem Punkt setzt der “Gorilla Freestyle Award” an. Und über den darf sich jetzt eine Schule in Mittelfranken freuen.