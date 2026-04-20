Die Stadt Nürnberg hat im Schulausschuss ein neues Schwimmkonzept für Schulen vorgestellt. Ziel ist es, die Schwimmfähigkeit von Kindern zu stärken und den Schwimmunterricht organisatorisch weiterzuentwickeln. Vorgesehen sind unter anderem eine optimierte Zuordnung der Schulen zu den vorhandenen Bädern, flexiblere Zeitfenster sowie eine effizientere Nutzung der Wasserflächen. Zudem sind Intensivformate für Schulen mit besonderen Rahmenbedingungen geplant. Als Grundlage dient das Pilotprojekt „SPORT VERNETZT Schwimmen“, das bereits in den Schuljahren 2023/24 und 2024/25 umgesetzt wurde. Durch angepasste Organisationsabläufe, zusätzliche Fachkräfte und die Nutzung bislang freier Zeiten in den Bädern konnte die aktive Wasserzeit pro Klasse auf mindestens 45 Minuten erhöht werden. Mit der künftigen Inbetriebnahme des Volksbades Nürnberg soll sich zudem die Versorgung mit Wasserflächen für das Schulschwimmen weiter verbessern.