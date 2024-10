Eine neue Studie enthüllt: Viele Jugendliche leiden unter einer einer neuen Sucht. Wovon sie betroffen sind, verraten wir in diesem Video. Eine neue WHO-Studie zeigt: Jeder zehnte Jugendliche in Europa zeigt Anzeichen von Suchtverhalten – doch diesmal geht es nicht um Drogen, sondern um Social Media und Gaming. Laut dem WHO-Bericht „Jugendliche, Bildschirme und psychische Gesundheit“ ist die Zahl der Jugendlichen mit problematischem Nutzungsverhalten von 7 Prozent im Jahr 2018 auf 11 Prozent im Jahr 2022 gestiegen. Vor allem Mädchen sind davon gefährdet, während Jungen häufiger ein problematisches Spielverhalten zeigen. Die Folgen können gravierend sein: Viele Jugendliche leiden an Schlafmangel, sinkenden schulischen Leistungen und haben ein höheres Risiko für Substanzmissbrauch. Dennoch betont die WHO auch positive Effekte sozialer Medien, wie stärkere soziale Verbindungen. Daher fordert sie mehr Medienkompetenz in Schulen, um Jugendliche besser auf den Umgang mit digitalen Medien vorzubereiten. Eltern und Regierungen sind hierbei ebenfalls in der Pflicht.