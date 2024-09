Weltkindertag: Workshops und Mitmachaktionen in Hannover

Am heutigen Freitag ist Weltkindertag. Dieser Tag soll auf die Rechte von Kindern hinweisen. In Hannover (Niedersachsen) gab es deshalb einen Aktionstag mit verschiedenen Workshops. Bei den Aktivitäten sollten die Kinder selbst herausfinden, was es heißt, gewisse Rechte zu besitzen.