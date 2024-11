20 Jahre Neuburger Marionettentheater in Neuburgs Altstadt

Seit 20 Jahren ist das Marionettentheater in Neuburgs Oberer Altstadt untergebracht. Derzeit proben einige der insgesamt 13 Mitglieder des 1999 gegründeten Vereins das Stück "Rotkäppchen" in ihren Räumlichkeiten in der früheren Amalienschule.