Gerhard Müller vom Ponyhof Müller in Denkendorf sorgt seit mehr als 30 Jahren mit seinen Pferden und Reitern dafür, dass die beliebte Tradition des Martinsumzugs lebendig bleibt – oft ist er sogar selbst als Heiliger Martin hoch zu Ross. Im Video erzählt der 68-Jährige, was die Pferde mitbringen müssen, um beim Laternenumzug dabei zu sein und was diese Martinsumzüge für Kinder so unvergesslich macht. Musik: artlist.io/ANBR - December