Am 15. Juni findet in Schwandorf der Zwiefachentag statt, veranstaltet vom Bezirk Oberpfalz. Die Große Kreisstadt ist dafür besonders prädestiniert: Hier liegt die Wiege des Tanzes. 1848 veröffentlichte Konrad Max Kunz in Schwandorf die ersten zwölf gedruckten Zwiefachen. Bei einem Crashkurs erfahren Oberbürgermeister Andreas Feller und seine Gattin Susanne: Es gibt einfache, verzwickte und sogar „ganz verreckte“ Zwiefache. Doch alle haben etwas gemeinsam: den ständigen Taktwechsel zwischen Walzer und Dreher. Anita und Alfred Merl erklären den Neulingen den Tanz und führen die einfachste Variante vor. Beim Zwiefachentag am 15. Juni ist viel geboten: Kostenlose Workshops, Vorträge, Konzerte oder offene Tanzveranstaltungen finden von 11 bis 22 Uhr statt.