Erlangen wird ab dem 4. Juni wieder zum Zentrum der Comic-Szene. Beim 22. Internationalen Comic-Salon werden mehr als 25.000 Besucher erwartet. Das Festival gilt als größte Veranstaltung für Comic-Kunst und grafische Literatur im deutschsprachigen Raum. Über 300 Aussteller und rund 500 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt präsentieren Neuerscheinungen, Ausstellungen und Workshops. Zu den Höhepunkten zählt die Verleihung des renommierten Max-und-Moritz-Preises am Freitagabend im Markgrafentheater Erlangen. Neu ist in diesem Jahr außerdem der Kultur- und Bildungscampus kubic als zusätzlicher Festivalstandort.