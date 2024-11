Was macht ein Leben aus? Wie setzt es sich zusammen? Diese Fragen stehen im Zentrum des berührenden, aber auch humorvollen Einfrauenstücks von Gilla Cremer. Es fördert zutage, was uns bei unserem Heranwachsen wichtig war. Gefühle, Gerüche, Gegenstände …Persönliche Wahrnehmungen, die sich in unser Gedächtnis eingeprägt haben und bleiben werden, wenn wir uns an sie erinnern. Agnes soll das Haus ihrer Eltern räumen. Allein, obwohl sie doch eigentlich vier Schwestern sind. Aber die anderen sind alle unglaublich beschäftigt und karrieremäßig in alle Winde verstreut: Dallas, Hanoi, die Philippinen... www.freiebuehnewieden.at