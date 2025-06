Ein Gemälde an der Hauswand, das Bild im Wohnzimmer oder Skulpturen auf öffentlichen Plätzen. Kunst ist auch im Alltag ein fester Bestandteil unseres Lebens. Aber nur die wenigsten nehmen sich Zeit, um beispielsweise mal wieder in Ruhe ein Bild zu malen. In Erlangen wird nun die Möglichkeit, selbst Kunst zu schaffen, zu den Menschen gebracht.