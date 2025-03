"Freak Out“: Varieté-Show erneut in Theater in Hamburg

Die Varieté-Show "FREAK OUT" hat schon im vergangenen Sommer das Publikum des Hamburger Hansa-Theaters begeistert. Jetzt geht es in die zweite Runde mit neuen Artist:innen und wieder mit viel Erotik, Kunststücken und jeder Menge Spaß. Die neue Show für Erwachsene feiert am Freitag Premiere und läuft noch bis zum 27. April.