Die Galerie WienARTig wurde am Freitag zu einem lebendigen Treffpunkt für Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber. Im Rahmen des Vienna City Gallery Walks öffnete die Galerie ihre Türen und präsentierte aktuelle Arbeiten regionaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler. Begleitet wurde der Abend von Gitarrist PJ d’Atri, der mit „Bach auf Gitarre“ eine besondere musikalische Note setzte. Zwischen Bildern, Gesprächen und einem offenen Publikum entstand eine Atmosphäre, die zeigt, wie vielfältig und zugänglich Kunst in Wien gelebt wird.