Ein neues Kapitel für Floridsdorf! Das Gloria Theater feiert seine Wiedereröffnung – mit frischem Schwung, neuer Leitung und der rasanten Komödie „Der nackte Wahnsinn – Noises Off“. Claudia Rohnefeld, Michael Mittermeir und das Regie‑Duo Rohnefeld/Schreiweis bringen Tempo, Humor und Energie auf die Bühne. Von chaotischer Generalprobe bis Backstage‑Wahnsinn: Diese Inszenierung zeigt Theater in all seinen Facetten – wild, menschlich und herrlich komisch. Ein fulminanter Neustart, der Lust auf mehr macht und Floridsdorf kulturell zum Leuchten bringt.