Der Jungbauernkalender 2026 wurde endlich enthüllt! Bei der aufregenden Präsentation auf der Wiener Kaiserwiesn stellten Moderatorin Sasa Schwarzjirg und Mister Austria Philipp Knefz die neuen Bilder vor. 24 Models aus Österreich, Deutschland und Südtirol zeigen sich frech und modern – und setzen ein starkes Zeichen für die Zukunft der Landwirtschaft. Schnell zugreifen, bevor der Kalender ausverkauft ist!