Klick Kindermuseum in Hamburg: Übergangsquartier geöffnet

Am Freitag hat das Klick Kindermuseum in Hamburg sein Übergangsquartier in einer umgebauten Halle auf rund 1.200 Quadratmetern geöffnet. Denn das ursprüngliche denkmalgeschützte Gebäude wird grundlegend saniert.