Mag. Gunther Laher über Kultur in der Seestadt und Seestadt nach Bratislava in 25 Minunten

Im Zuge der Finisage "Lyrik on line" in der Seestadt sprachen wir mit Mag. Gunther Laher Programmmanager Stadt Wien über den Künstler Daniel Böswirth, die Kunst in der Seestadt und die Seestadt als internationales Vorzeige-Projekt