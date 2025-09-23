Gerne, Robert – hier ist eine dramaturgisch verdichtete, publikumsfreundliche YouTube-Beschreibung für deinen Beitrag zur Enthüllung der Harry-Houdini-Figur im Wiener Prater: 🎩 Harry Houdini in Wien – Magie zum Anfassen! 🔗✨ Mit viel Zauber und den Weltmeistern der Mentalmagie Anca & Lucca wurde im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds Wien die legendäre Figur von Harry Houdini enthüllt. Der berühmteste Entfesselungskünstler aller Zeiten ist bis Anfang November live zu erleben – in klassischer Pose, mit Ketten, Kugeln und jeder Menge Illusion. 📍 Ort: Magic World Vienna – direkt neben Madame Tussauds 🎭 Stargäste: Zoryana Kushpler, Simone Lugner, Herby Stanonik, Conny Kreuter, Mr. Austria Christopher Dengg u.v.m. 🎪 Highlight: Originalobjekte von Houdini in Kooperation mit dem Circus & Clown Museum Wien 🎫 Vorteil: 25 % Rabatt bei gegenseitigem Ticketkauf zwischen Magic World Vienna & Madame Tussauds 💬 „Würde Houdini heute leben, wäre er Teil unserer Shows!“ – Anca & Lucca 📌 Tickets & Infos: www.madametussauds.com/wien Tauche ein in die Welt der Magie – und erlebe Houdini wie nie zuvor!