Ein Original-Körpermodell aus Steven Spielbergs Science-Fiction-Klassiker „E.T. – Der Außerirdische“ soll im April im Auktionshaus Sotheby's versteigert werden. Das Auktionshaus schätzt, dass das zwei Meter große Modell, das in dem Film von 1982 verwendet wurde, zwischen 600.000 und 900.000 Dollar einbringen wird. Das Modell, eines von drei, die während der Dreharbeiten verwendet wurden, stammte direkt aus der Sammlung des preisgekrönten Special-Effects-Künstlers Carlo Rambaldi, der 2012 verstarb. Rambaldis Tochter Daniela, die für die Versteigerung der Arbeiten ihres Vaters verantwortlich ist, sagt, sie sei "sehr dankbar" für die Möglichkeit, mit dem Auktionshaus zusammenzuarbeiten. "Wir hoffen, dass die angebotenen Artefakte denjenigen, die sie in den kommenden Jahren schätzen werden, große Freude bereiten werden, so wie sie meiner Familie große Emotionen beschert und den Zauber meiner Kindheit geprägt haben", so Daniela. Das Modell wird im Rahmen der Sotheby's-Auktion „There Are Such Things 20th Century Horror Science Fiction and Fantasy on Screen“ versteigert. Die Auktion wird auch Requisiten und Kostüme aus den frühen 1930er Jahren bis zum Ende des Jahrhunderts umfassen. Rambaldi, zweifacher Oscar-Preisträger, ist vor allem für seine Arbeit an „Alien“ (1979) und „King Kong“ (1976) bekannt, für die er einen Special Achievement Award erhielt.