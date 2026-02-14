Bei Peekaboo – Improvisationstheater entsteht Theater genau dort, wo es am schönsten ist: im Moment. Drei professionelle Schauspielerinnen lassen sich live von Ihrem Zuruf inspirieren und erschaffen Szenen, Songs, Geschichten, Tragödien und Komödien, die es nur an diesem einen Abend gibt. Musik, Tanz und spontane Kreativität verschmelzen zu einer Show, die gemeinsam mit dem Publikum entsteht – einzigartig, überraschend, unwiederholbar. Wir waren im Theater Center Forum und wollten mehr darüber erfahren… und jetzt sind Sie dran: Werden Sie zur Inspiration des Abends.