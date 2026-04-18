Zwei Künstler, zwei Welten – und ein gemeinsamer Raum: In der Galerie Wienartig treffen die mystischen Bildwelten von Signe‑Anita Fuchs auf die kraftvollen, klanggeprägten Arbeiten von Robert Renher. Fuchs verbindet keltische Mythologie, historische Fantasie und spirituelle Symbolik zu visuellen Erzählungen voller Tiefe. Renher, einst Musiker des experimentellen Trios Ron Bop, übersetzt Energie und Rhythmus in Farbe, Struktur und Bewegung. Gemeinsam entsteht ein Dialog zwischen Mythos und Klang, zwischen inneren Landschaften und visuellen Resonanzen. Ein Ausstellungsmoment, der zeigt, wie unterschiedlich Kunst sein kann – und wie stark sie wirkt, wenn sie sich begegnet.