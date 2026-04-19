Sechs junge Künstlerinnen, ein gemeinsamer Raum für neue Ideen:* Die START‑Ateliers der Stadt Wien bieten auf 335 m² kostenlose Arbeitsplätze für Absolvent*innen der Wiener Kunstunis – zwei Jahre lang gefördert von der MA 7. Seit März 2025 arbeiten hier Vik Bayer, Emma Hummerhielm Carlén, Luise Müller, Aaron Amar Bhamra, Gabriel Huth und Ida Kammerloch. Ein Ort, an dem Projekte wachsen, Netzwerke entstehen und künstlerische Zukunft beginnt. Die nächste Bewerbungsrunde für Plätze ab März 2027 läuft von 1. bis 31. Juli 2026.