Kreativität pur im Napoleonmuseum Deutsch‑Wagram: Am 13. Juni präsentierte die vielseitige Künstlerin Rosa Rattay ihre neuen Werke – von Bildern und Fotografien über Collagen bis hin zu originellen Zimmerbrunnen aus Schalen und alten Kaffeekannen. Eröffnet wurde die Vernissage von Kulturgemeinderat Franz Spehn, der die Bedeutung regionaler Kunstschaffender hervorhob. Musikalisch begleiteten Anna Katharina Hirschvogel, Ewald Eder und Gottfried Rösler den Abend und sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ein inspirierender Kunstabend, der die kreative Vielfalt von Rosa Rattay eindrucksvoll sichtbar machte.