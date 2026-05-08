Das Staatstheater Nürnberg hat seine Spielzeit 2026/2027 vorgestellt. Geplant sind mehr als 30 Premieren, elf Uraufführungen und fast 80 Konzerte. Für das Musiktheater ist es zugleich vorerst die letzte vollständige Saison im Opernhaus am Richard-Wagner-Platz – im Jahr 2028 steht der Umzug in die neue Spielstätte in der Kongresshalle an. In der Oper kehren Publikumsrenner wie „Jesus Christ Super Star“ und die „Dreigroschenoper“ zurück. Das Schauspiel startet mit Kafkas „Der Prozess“. Der Vorverkauf beginnt am 1. Juli.