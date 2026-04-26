Deutsch‑Wagram wurde zum Schauplatz eines besonderen kulturellen Abends: Auf Einladung der Stadtgemeinde und der Museumsgesellschaft präsentierte Wilfriede Deutsch ihre eindrucksvollen Ikonen im Napoleon‑ und Stadtmuseum. Mehr als siebzig Gäste folgten der Einladung, darunter zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Kunst. Die Ausstellung wurde musikalisch vom Jazzpianisten Elias Meiri veredelt, während die Künstlerin selbst mit mehreren Liedern für berührende Momente sorgte. Die Laudatio hielt Egon Federanko, der das Lebenswerk von Wilfriede Deutsch würdigte. Für das leibliche Wohl sorgten ihre Töchter und ihre Nichte – ein Abend, der Kunst, Gemeinschaft und Wertschätzung auf besondere Weise verband.