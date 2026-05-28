Fünf Etappen, 4 Übernachtungen, fast 700 Kilometer Strecke und über 7.000 Höhenmeter – das sind die Eckpunkte der Fahrrad-Rundfahrt um Mittelfranken. Am Montag, da sind die Radler in Ansbach gestartet und genau dort wollen sie am Freitag ihre Runde auch wieder beenden. Bis dahin wird aber noch ordentlich entlang der mittelfränkischen Grenze gestrampelt – unter anderem durch Geiselwind, Königstein und Greding.