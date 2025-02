Geheimer Fettverbrenner: So aktivieren Sie Ihn

Sie wollen nachhaltig abnehmen? Es gibt zwei Tricks, die beim Fett verbrennen helfen. Wir verraten Ihnen in diesem Video, wie es geht. Abnehmen ist oft mühsam, doch laut Ernährungswissenschaftler Uwe Knop können zwei "geheime Energieverbrenner" helfen: Das braune Fettgewebe und unbewusste Bewegung, auch "Fidgeting" genannt, soll Wunder wirken. Braunes Fettgewebe besitzt eine große Zahl an Mitochondrien und kann Fett direkt in Wärme umwandeln. Das macht es zum Kalorienkiller im Körper. Du kannst es, zum Beispiel durch Kälte, aktivieren, doch das ist im Alltag schwer umsetzbar. Fidgeting beschreibt kleine, unbewusste Bewegungen wie Wippen mit dem Bein oder Fingertrommeln. Diese winzigen Aktivitäten können über den Tag hinweg mehrere hundert Kalorien verbrennen. Kombinierst du diese Tricks mit einer individuellen Ernährungsumstellung und regelmäßiger Bewegung, steht einer nachhaltigen Gewichtsreduktion nichts im Weg.